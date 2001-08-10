Жители Южно-Сахалинска активно переводят автомобили на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областного центра все чаще выбирают газ в качестве топлива для своих автомобилей, оценив его экономические и экологические преимущества.

С начала текущего года в городском округе уже порядка 140 автовладельцев перевели свои транспортные средства на газомоторное топливо. Всего с 2018 года в рамках муниципальной программы этой услугой воспользовались почти 4 тысяч южносахалинцев.

Программа поддержки перевода транспортных средств на газ предлагает два варианта. Первый - владелец автомобиля самостоятельно оплачивает установку оборудования, а затем, предоставив пакет документов в департамент городского хозяйства, может получить возмещение до 100% стоимости работ, но не более 150 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью пользуется второй механизм. Он предусматривает заключение трёхстороннего соглашения между автовладельцем, администрацией Южно-Сахалинска и станцией технического обслуживания. В этом случае муниципалитет напрямую компенсирует расходы автосервису, который, в свою очередь, берёт на себя часть организационных и документальных процедур.

Отметим, для собственников автомобилей, переоборудованных на газ, транспортный налог снижен вдвое.

Сегодня в областном центре действуют 9 автосервисов, готовых выполнить переоборудование автомобиля на газ. Полный список этих организаций доступен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

В связи с растущим числом экологичного транспорта правительство региона и муниципалитет развивают соответствующую инфраструктуру. Расширение сети газовых заправок — один из приоритетов, обозначенных губернатором Валерием Лимаренко. Активное содействие реализации планов оказывает администрация Южно-Сахалинска и мэр Сергей Надсадин. Сегодня в областном центре действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), и до конца года планируется открытие третьей. Это позволит разгрузить существующие объекты и ускорить процесс заправки.

Получить консультацию по вопросам перевода транспортных средств на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 1, 3, 4, 6, 8).