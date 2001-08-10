В Поронайске завершается строительство очистных сооружений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Реализация стратегического проекта по строительству современных канализационных очистных сооружений мощность 4200 кубометров в сутки в Поронайске выходит на финишную прямую. К сегодняшнему дню общая техническая готовность объекта составляет 96%.
В настоящее время завершены пусконаладочные работы на чистой воде, выполнен монтаж фундаментных плит и подземной части с технологическим оборудованием, смонтированы павильоны и дизель-генераторные установки, выполнено асфальтирование территории благоустройства. Кроме того, проложены сети водоотведения, выполнена трубопроводная обвязка нескольких станций, смонтированы сети электроснабжения.
– Модернизация системы водоотведения Поронайска является важным элементом программы улучшения экологической обстановки в регионе. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит обеспечить полную биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков города, исключить сброс неочищенных вод в акваторию и создать резерв мощности для перспективного жилищного строительства. Стоки будут проходить механическую и биологическую очистку, а также доочистку и обеззараживание ультрафиолетом. Только после этого вода будет уходить в реку. С запуском объекта в десятки раз снизится уровень загрязнения водных объектов в районе, – отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Комплекс включает в себя станцию полной биологической очистки сточных вод, административно-бытовой комплекс, дренажную насосную станцию, площадку складирования обработанных осадков, станцию очистки ливневых вод, два пожарных резервуара и дизельную электростанцию. Также предусмотрена централизованная система отвода сточных вод и ряд канализационных насосных станций на территории города.
Отметим, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, и по поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе модернизируют системы водоотведения. Очистные сооружения также строят в Южно-Курильске, Корсакове, Аниве и Новотроицком. В Ногликском районе уже ввели станцию водоочистки, а в Таранае завершили строительство комплекса очистки сточных вод мощностью 200 кубометров в сутки.
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