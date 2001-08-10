Более 1200 работодателей Сахалина воспользовались платформой «Работа России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Через единую цифровую платформу бизнес может бесплатно размещать вакансии, искать сотрудников, передавать сведения в сфере занятости и получать помощь Кадрового центра.

По состоянию на 18 августа возможностями портала «Работа России» воспользовались 1280 работодателей Сахалинской области. Платформа объединяет основные кадровые сервисы в одном месте и позволяет решать значительную часть вопросов онлайн.

Работодатели могут размещать вакансии, просматривать резюме и приглашать кандидатов на собеседование. В объявлении можно подробно указать обязанности, зарплату, график, условия труда, социальный пакет и место работы.

Через личный кабинет также передают предусмотренные законодательством сведения в сфере занятости — о свободных рабочих местах, неполной занятости, временном простое или высвобождении сотрудников.

Есть и дополнительные возможности: поиск кандидатов по базе резюме, размещение предложений о целевом обучении, подбор студентов для практики и стажировок, отдельные меры государственной поддержки и электронный кадровый документооборот.

Всего на портале зарегистрировано более 22,5 млн пользователей. Для работодателей основные сервисы доступны бесплатно.

«Портал позволяет работодателю не ограничиваться обычным размещением вакансии. Если нужен более точный подбор, к работе подключаются специалисты Кадрового центра: уточняют кадровую потребность, помогают сформировать требования к кандидатам и подобрать подходящий формат — от адресного поиска до открытого отбора или ярмарки вакансий. В результате бизнес получает не просто цифровой сервис, а полноценный канал подбора сотрудников», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Кадровые консультанты также помогают разобраться с личным кабинетом, корректно оформить вакансию и использовать доступные инструменты платформы. При необходимости специалисты организуют прямые встречи с кандидатами, собеседования и рассматривают возможность обучения соискателей под потребность предприятия.

Вход в личный кабинет работодателя осуществляется через подтвержденную учетную запись организации на портале «Госуслуги».

Получить консультацию по работе с порталом «Работа России», размещению вакансий и подбору сотрудников работодатели могут в любом филиале Кадрового центра.

Материал: кадровый центр Сахалинской области.