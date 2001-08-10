Тихоокеанское
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Более 1200 работодателей Сахалина воспользовались платформой «Работа России»

Более 1200 работодателей Сахалина воспользовались платформой «Работа России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Через единую цифровую платформу бизнес может бесплатно размещать вакансии, искать сотрудников, передавать сведения в сфере занятости и получать помощь Кадрового центра.

По состоянию на 18 августа возможностями портала «Работа России» воспользовались 1280 работодателей Сахалинской области. Платформа объединяет основные кадровые сервисы в одном месте и позволяет решать значительную часть вопросов онлайн.

Работодатели могут размещать вакансии, просматривать резюме и приглашать кандидатов на собеседование. В объявлении можно подробно указать обязанности, зарплату, график, условия труда, социальный пакет и место работы.

Через личный кабинет также передают предусмотренные законодательством сведения в сфере занятости — о свободных рабочих местах, неполной занятости, временном простое или высвобождении сотрудников.

Есть и дополнительные возможности: поиск кандидатов по базе резюме, размещение предложений о целевом обучении, подбор студентов для практики и стажировок, отдельные меры государственной поддержки и электронный кадровый документооборот.

Всего на портале зарегистрировано более 22,5 млн пользователей. Для работодателей основные сервисы доступны бесплатно.

«Портал позволяет работодателю не ограничиваться обычным размещением вакансии. Если нужен более точный подбор, к работе подключаются специалисты Кадрового центра: уточняют кадровую потребность, помогают сформировать требования к кандидатам и подобрать подходящий формат — от адресного поиска до открытого отбора или ярмарки вакансий. В результате бизнес получает не просто цифровой сервис, а полноценный канал подбора сотрудников», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Кадровые консультанты также помогают разобраться с личным кабинетом, корректно оформить вакансию и использовать доступные инструменты платформы. При необходимости специалисты организуют прямые встречи с кандидатами, собеседования и рассматривают возможность обучения соискателей под потребность предприятия.

Вход в личный кабинет работодателя осуществляется через подтвержденную учетную запись организации на портале «Госуслуги».

Получить консультацию по работе с порталом «Работа России», размещению вакансий и подбору сотрудников работодатели могут в любом филиале Кадрового центра.

Материал: кадровый центр Сахалинской области.

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