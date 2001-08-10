Южно-Сахалинск обновляет пространство для молодых родителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются ремонтные работы в семейном пространстве «Классно вместе» Центра молодежных инициатив. Популярная среди молодых родителей площадка полностью преобразится: здесь производится ремонт помещений, закупается современное оборудование. Уже этой осенью занятия, мастер-классы и встречи с профильными специалистами будут проходить в обновленном интерьере.

Как рассказал директор МАУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов, над оформлением помещений работают профессиональные художники. На стенах оживают узнаваемые сахалинские сюжеты: маяки, морские пейзажи, островная флора и фауна. В семейное пространство женщины чаще всего приходят с маленькими детьми, поэтому отдельное внимание уделили игровой зоне, чтобы малышам было весело проводить здесь время. Кроме того, преобразится входная группа – пространство станет узнаваемым с улицы.

Работа с молодыми семьями, организация форумов и различных мероприятий, где мамы могут получить полезную информацию и полезно провести время, ведется в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Одной из площадок для таких встреч в островной столице является семейное пространство «Классно вместе». Напомним, Южно-Сахалинск вошел в топ-10 Всероссийского конкурса «Семейная столица России» – во многом благодаря системной поддержке института семьи, созданию современной, доступной инфраструктуры и новых возможностей для общения родителей.

Южносахалинка Анастасия Сапожникова – многодетная мама. Её семья также участвует в жизни пространства «Классно вместе». Здесь вмести с дочерьми она посещала различные занятия, встречи с психологами, логопедами и специалистами по питанию, мероприятия в рамках сотрудничества с «Семейной азбукой» и другие активности. Как отмечает Анастасия, это место, где дети могут поиграть со сверстниками и провести время с пользой, а мамы – отдохнуть, пообщаться друг с другом в дружеской обстановке и уделить время себе.

– После ремонта пространство станет еще более уютным, современным и интересным. Уверена, сюда с радостью будет приходить еще больше мам с малышами, – поделилась Анастасия Сапожникова. – Я коренная сахалинка и вижу, как наш город меняется к лучшему. За последние пять лет в Южно-Сахалинске произошли действительно серьезные перемены для семей с детьми: появляются новые пространства, современные детские площадки, удобные скверы и зоны для прогулок. Всё это делает нашу жизнь намного комфортнее.

В Южно-Сахалинске кроме пространства «Классно вместе» этим летом также активно ремонтируется пространство «Альтаир» на пр. Мира, 263Б. После завершения ремонта оно получит новое название – «Камин» – и станет продюсерским центром для творческой молодежи.