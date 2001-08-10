Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прапорщик Павел Подойницын из отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой, ордена Жукова бригады Восточного военного округа, дислоцированной на Сахалине, невзирая на интенсивные атаки украинских националистов, продолжает демонстрировать храбрость, вдохновляя на подвиги и своих боевых товарищей.

С августа 2025 года старшина роты НРТК выполняет боевые задачи по подвозу имущества, вооружения, медикаментов и боеприпасов линию боевого соприкосновения.

В условиях жестоких атак, включая беспилотные летательные аппараты, артиллерийские обстрелы и неблагоприятную погоду, он с полной самоотдачей выполняет задачи, и успешно организовывает доставку груза на линии боевого соприкосновения. Его действия не только сорвали наступательные планы врага, но и сохранили жизни его сослуживцев, что подчеркивает бережное отношение к каждому товарищу по оружию. Благодаря его точным и решительным действиям было доставлено более 500 килограмм груза.

Эти действия подтверждают высочайшие качества российского воина — мужество, воинскую доблесть и верность присяге. За проявленное мужество и отвагу прапорщик Павел Подойницын представлен к государственной награде РФ - медали Суворова.