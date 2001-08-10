На Сахалине стартует смена по БПЛА и военно-патриотическому воспитанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» при поддержке министерства образования Сахалинской области состоялось торжественное открытие профильной патриотической смены «Честь имею!». Мероприятие реализуется в русле поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию системы военно-патриотического воспитания и подготовке высококвалифицированных кадров для Вооружённых Сил, а также при личном внимании Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к вопросам допризывной подготовки молодёжи.

Смена посвящена памяти героически погибших в зоне проведения Специальной военной операции выпускников Центра «Вымпел-Сахалин» гвардии лейтенанта Зверева Никиты, Тепаева Бориса и инструктора Центра майора Метлякова Валентина. Их подвиг стал для участников смены нравственным ориентиром и примером истинного служения Отечеству.

Профильная программа рассчитана на юношей и девушек, которые планируют связать свою дальнейшую судьбу с Вооружёнными Силами РФ. Курсантов ждут повышенная физическая нагрузка, интенсивные занятия с инструкторами Центра «Вымпел-Сахалин» и Центра «Авангард», а также насыщенная соревновательная практика. В перечень военно-прикладных дисциплин вошли духовно-нравственное воспитание, общая физическая подготовка, самбо, туристическая подготовка, тактическая медицина и, что особенно важно, - основы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

- Мне очень нравится на сменах, я здесь уже не первый раз. Особенно увлекают медицина, тактика и БПЛА. После 11 класса я планирую поступить в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны. Уверен, что приобретённые здесь знания и навыки станут хорошей базой для уверенного поступления и дальнейшей службы, - поделился участник смены Лев Панихин из Южно-Сахалинска.

Особое внимание в программе уделено интенсивному технологическому модулю по управлению БПЛА. Это направление выбрано не случайно: сегодня компетенции в этой сфере являются одними из самых востребованных как в гражданской, так и в военной сфере. Президент России неоднократно подчёркивал необходимость массовой подготовки операторов беспилотных систем и создания специализированных подразделений. Сахалинская область активно включилась в эту работу: в регионе создана бесшовная образовательная система развития инженерного творчества и беспилотных технологий, а обучение открывает перед школьниками прямые карьерные перспективы – подготовленных сахалинцев приглашают на военную службу по контракту в элитные подразделения БПЛА.

В рамках смены участники детально осваивают теоретический разбор тактических задач, проходят тренировки на современных симуляторах и закрепляют навыки на специализированном полигоне. Такой подход позволяет не только дать школьникам востребованную техническую специальность, но и сформировать у них инженерное мышление, ответственность и готовность к выполнению реальных боевых задач.

Руководитель Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Руслан Ситдиков – ветеран специальной военной операции, неоднократно выполнявший боевые задачи на передовой. Его личный фронтовой опыт стал основой для обновления образовательных программ Центра и придания им максимальной практической направленности.

- Я не понаслышке знаю, насколько важны сегодня навыки управления беспилотниками. На передовой БПЛА решают исход боевых задач, сохраняют жизни наших бойцов. Вернувшись с фронта, я считаю своим долгом передать ребятам те знания, которые получил в реальных боевых условиях. Блок БПЛА в нашей смене – это не просто знакомство с техникой, а подготовка к реальной службе, воспитание ответственности, дисциплины и технологического мышления. Дрон – это не игрушка, а высокотехнологичный инструмент, который требует внимательности и точного расчёта, - отметил Руслан Ситдиков.

Организаторы уверенны, что участники смены достойно продолжат традиции героев, в чью память проводится это мероприятие, и внесут свой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации.