Мэр Южно-Сахалинска проверил темп благоустройства бульвара Студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время выездной инспекции глава города оценил темпы и качество работ на бульваре Студентов, который располагается рядом с педагогическим колледжем СахГУ и филиалом Театрального института имени Бориса Щукина.

В совещании приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Виталий Данилов, а также руководители профильных департаментов и структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска.

Сергей Надсадин осмотрел участок бульвара Студентов, расположенный с западной стороны колледжа СахГУ. Напомним, проект реализуется поэтапно. В перспективе пешеходная зона соединит проспект Победы и улицу Пограничную, став транзитным маршрутом и местом для отдыха горожан, молодежи и студентов.

Глава города обратил внимание на состояние уже выполненных работ. Зафиксированы неровности покрытия, основания скамеек и неудовлетворительное состояние зеленых зон — эти недочеты требуют оперативного исправления. При этом одновременно с благоустройством бульвара заканчиваются строительные работы на объектах университета. Поэтому Сергей Надсадин потребовал скоординировать работы таким образом, чтобы к началу нового учебного года бульвар радовал южносахалинцев и студентов.

- Наша задача — уйти от статуса «перманентной стройки». Работы на соседних объектах завершаются, и теперь сквер должен зажить полноценной жизнью. Бульвар изначально задумывался как связующая пешеходная зона, и мы должны сделать ее комфортной для горожан, — подчеркнул Сергей Надсадин.

По итогам выезда глава города поставил подрядчику задачу привести территорию в порядок к 1 сентября. В план работ также включено устранение дефектов, выявленных в межсезонье. Особое внимание необходимо уделить восстановлению покрытия пешеходных дорожек и зон отдыха.

Добавим, проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Благоустройство бульвара Студентов — часть масштабной концепции создания единой образовательной инфраструктуры в областном центре.