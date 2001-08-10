Мэр Южно-Сахалинска проверил темп благоустройства бульвара Студентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время выездной инспекции глава города оценил темпы и качество работ на бульваре Студентов, который располагается рядом с педагогическим колледжем СахГУ и филиалом Театрального института имени Бориса Щукина.
В совещании приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Виталий Данилов, а также руководители профильных департаментов и структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска.
Сергей Надсадин осмотрел участок бульвара Студентов, расположенный с западной стороны колледжа СахГУ. Напомним, проект реализуется поэтапно. В перспективе пешеходная зона соединит проспект Победы и улицу Пограничную, став транзитным маршрутом и местом для отдыха горожан, молодежи и студентов.
Глава города обратил внимание на состояние уже выполненных работ. Зафиксированы неровности покрытия, основания скамеек и неудовлетворительное состояние зеленых зон — эти недочеты требуют оперативного исправления. При этом одновременно с благоустройством бульвара заканчиваются строительные работы на объектах университета. Поэтому Сергей Надсадин потребовал скоординировать работы таким образом, чтобы к началу нового учебного года бульвар радовал южносахалинцев и студентов.
- Наша задача — уйти от статуса «перманентной стройки». Работы на соседних объектах завершаются, и теперь сквер должен зажить полноценной жизнью. Бульвар изначально задумывался как связующая пешеходная зона, и мы должны сделать ее комфортной для горожан, — подчеркнул Сергей Надсадин.
По итогам выезда глава города поставил подрядчику задачу привести территорию в порядок к 1 сентября. В план работ также включено устранение дефектов, выявленных в межсезонье. Особое внимание необходимо уделить восстановлению покрытия пешеходных дорожек и зон отдыха.
Добавим, проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Благоустройство бульвара Студентов — часть масштабной концепции создания единой образовательной инфраструктуры в областном центре.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
09:00 12 Августа Владимир Владимирович Путин прибыл на Сахалин для участия в завершающем этапе учений ТОФ
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?