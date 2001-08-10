Мэрия Южно-Сахалинска призывает горожан не поджигать контейнеры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с участившимися случаями возгораний на площадках ТКО специалисты усилили контроль за их состоянием. Причинами происшествий становятся как неосторожное обращение с огнем, так и умышленные поджоги.
Управление мониторинга городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска проводит ежедневный контроль секторов, где расположены мусорные баки.
На сегодняшний день на балансе города находится более 500 таких объектов. Статистика последнего времени: с начала года огнем уничтожены более 10 площадок и 28 контейнеров.
Стоимость одного контейнера составляет около 32 тысяч рублей. Как правило, после пожара он полностью выгорает и восстановлению не подлежит. На приобретение нового имущества тратятся бюджетные средства и требуется время.
Показательным стал недавний инцидент в Ново-Александровске (ул. Науки, 1А): площадка сгорела дотла в считанные минуты. Стоимость полного восстановления превышает 250 тысяч рублей. Заявление в правоохранительные органы направлено, ведется разбирательство.
— Хочу призвать жителей Южно-Сахалинска с уважением относиться к имуществу города. Нужно понимать, что горящий предмет — будь то незатушенный окурок или подожжённая бумага — нельзя бросать в пластиковый контейнер. Мы, конечно, восстановим испорченное благоустройство, но это потребует времени и затрат, — отметил исполняющий обязанности начальника управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев. — Подчеркну, что большинство контейнерных площадок охватывает видеонаблюдение, каждое возгорание фиксируется. В случае умышленного поджога материалы направляются в правоохранительные органы.
При установлении обстоятельств происшествий сотрудники управления проводят опрос жителей ближайших домов. Как правило, люди относятся к этому с должным пониманием и помогают выяснить время и причины случившегося. Оперативную информацию предоставляют и сотрудники пожарной охраны, которые реагируют незамедлительно.
— Были случаи, когда мы находили людей, которые умышленно подожгли контейнер, через камеры жильцов. Южносахалинцы готовы делиться информацией, так как заинтересованы, чтобы в их дворе был порядок, — добавил Евгений Замотаев. — Подчеркну, что любое возгорание на контейнерной площадке — это очень серьёзное происшествие, реакция на которое должна быть молниеносной.
Совместно с правоохранителями по нескольким случаям уже выявлены виновные лица, которые понесут ответственность в соответствии с законодательством. Это подразумевает компенсацию затрат на покупку новых контейнеров, а в ряде случаев и уголовную ответственность.
Администрация города напоминает: категорически нельзя бросать в контейнеры и урны непотушенные сигареты, спички, тлеющие предметы и иные источники огня. Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно для всех. При обнаружении дыма или огня необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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