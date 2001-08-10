Тихоокеанское
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17:40, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих

Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство России по спорту глухих в дисциплинах «греко-римская» и «вольная борьба» среди юношей 14-15 лет стартовало в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Островной регион впервые принимает соревнования по этому виду спорта. Звание сильнейших в стенах Центра единоборств оспаривают 30 спортсменов из 11 регионов страны.

- Для нас такие состязания особенно важны. Они показывают, что ограничения по слуху не становятся препятствием для серьёзных спортивных достижений. Здесь на первый план выходят характер, дисциплина, трудолюбие и стремление к победе. Уверен, для юных борцов этот турнир станет не только возможностью проверить свои силы, но и получить новый опыт, найти друзей и сделать ещё один шаг в своей спортивной карьере, - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Сахалинскую область представляют два борца: Герман Мун и Никита Рыбченков. На этих соревнованиях они выступают и в вольной борьбе, и в греко-римской. По итогам состязаний Никита, проведя четыре встречи, завоевал бронзовую медаль.

- В первой было сложно, попался очень сильный соперник, уступил ему победу, но получил интересный навык борьбы. Потом посерьёзней настроился и смог победить второго и третьего противников. С четвёртым шли ровно, но по итогу он оказался немного сильнее, - поделился подробностями Никита. – В борьбе я уже три года. Поначалу было тяжело, но потом втянулся, теперь очень нравится. Здесь интересно развиваться и физически, и духовно, заводить новые знакомства в разных городах. Выступать на таких крупных турнирах не волнительно – я уже и прежде участвовал в первенствах России, являюсь трёхкратным чемпионом.

Соревнования продолжатся 4 октября. Полуфинальные встречи начнутся в 12:30. Финалы – в 16:00. Вход для зрителей свободный.

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