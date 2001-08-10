Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство России по спорту глухих в дисциплинах «греко-римская» и «вольная борьба» среди юношей 14-15 лет стартовало в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Островной регион впервые принимает соревнования по этому виду спорта. Звание сильнейших в стенах Центра единоборств оспаривают 30 спортсменов из 11 регионов страны.
- Для нас такие состязания особенно важны. Они показывают, что ограничения по слуху не становятся препятствием для серьёзных спортивных достижений. Здесь на первый план выходят характер, дисциплина, трудолюбие и стремление к победе. Уверен, для юных борцов этот турнир станет не только возможностью проверить свои силы, но и получить новый опыт, найти друзей и сделать ещё один шаг в своей спортивной карьере, - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Сахалинскую область представляют два борца: Герман Мун и Никита Рыбченков. На этих соревнованиях они выступают и в вольной борьбе, и в греко-римской. По итогам состязаний Никита, проведя четыре встречи, завоевал бронзовую медаль.
- В первой было сложно, попался очень сильный соперник, уступил ему победу, но получил интересный навык борьбы. Потом посерьёзней настроился и смог победить второго и третьего противников. С четвёртым шли ровно, но по итогу он оказался немного сильнее, - поделился подробностями Никита. – В борьбе я уже три года. Поначалу было тяжело, но потом втянулся, теперь очень нравится. Здесь интересно развиваться и физически, и духовно, заводить новые знакомства в разных городах. Выступать на таких крупных турнирах не волнительно – я уже и прежде участвовал в первенствах России, являюсь трёхкратным чемпионом.
Соревнования продолжатся 4 октября. Полуфинальные встречи начнутся в 12:30. Финалы – в 16:00. Вход для зрителей свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
10:00 29 Сентября Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
12:02 28 Сентября На проспекте Мира в Южно-Сахалинске Nissan Safari сбил пешехода
09:33 30 Сентября На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
Выбор редакции
- 18:01 Вчера Мэрия Южно-Сахалинска призывает горожан не поджигать контейнеры
- 17:40 Вчера Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих
- 16:10 Вчера В Макарове прошла встреча с жителями в рамках губернаторского проекта «Управдом»
- 14:58 Вчера На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают методику стрельбы из АК-74
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?