Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство России по спорту глухих в дисциплинах «греко-римская» и «вольная борьба» среди юношей 14-15 лет стартовало в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Островной регион впервые принимает соревнования по этому виду спорта. Звание сильнейших в стенах Центра единоборств оспаривают 30 спортсменов из 11 регионов страны.

- Для нас такие состязания особенно важны. Они показывают, что ограничения по слуху не становятся препятствием для серьёзных спортивных достижений. Здесь на первый план выходят характер, дисциплина, трудолюбие и стремление к победе. Уверен, для юных борцов этот турнир станет не только возможностью проверить свои силы, но и получить новый опыт, найти друзей и сделать ещё один шаг в своей спортивной карьере, - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Сахалинскую область представляют два борца: Герман Мун и Никита Рыбченков. На этих соревнованиях они выступают и в вольной борьбе, и в греко-римской. По итогам состязаний Никита, проведя четыре встречи, завоевал бронзовую медаль.

- В первой было сложно, попался очень сильный соперник, уступил ему победу, но получил интересный навык борьбы. Потом посерьёзней настроился и смог победить второго и третьего противников. С четвёртым шли ровно, но по итогу он оказался немного сильнее, - поделился подробностями Никита. – В борьбе я уже три года. Поначалу было тяжело, но потом втянулся, теперь очень нравится. Здесь интересно развиваться и физически, и духовно, заводить новые знакомства в разных городах. Выступать на таких крупных турнирах не волнительно – я уже и прежде участвовал в первенствах России, являюсь трёхкратным чемпионом.

Соревнования продолжатся 4 октября. Полуфинальные встречи начнутся в 12:30. Финалы – в 16:00. Вход для зрителей свободный.