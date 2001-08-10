ПСБ расширяет присутствие на Дальнем Востоке: в Южно‑Сахалинске открыт офис нового формата
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25.09.2026 г. ПСБ открыл офис нового формата в Южно-Сахалинске для обслуживания физических и юридических лиц. В торжественной церемонии открытия приняли участие Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Антон Зайцев, заместитель председателя правительства Сахалинской области.
Отделение банка включает зону для оказания услуг розничным клиентам и представителям малого и среднего бизнеса, переговорные комнаты, а также зону самообслуживания, где клиенты могут воспользоваться интернет-банком.
«Мы последовательно развиваем инфраструктуру филиальной сети, повышаем доступность банковских услуг и предлагаем современные финансовые продукты и сервисы. Открытие офиса в Южно-Сахалинске в новом формате - очередной шаг в укреплении присутствия ПСБ на Дальнем Востоке и расширении спектра услуг для жителей и бизнеса. В числе наших приоритетов также поддержка социально направленных проектов в регионе: строительство гостиничных комплексов, спортивной инфраструктуры, образовательные проекты. Это способствует росту инвестиций в регион, развитию финансового сектора, улучшению качества жизни и созданию комфортной городской среды», - отметил Петр Фрадков.
«Партнерство с ПСБ — это стратегический для региона союз, который напрямую способствует социально-экономическому развитию и реализации масштабных проектов, главная цель которых — улучшение качества жизни людей. Так, в марте мы подписали с ПСБ соглашения по строительству гостиничного комплекса на «Горном воздухе» и образовательного кластера на 1800 мест в Южно-Сахалинске. Реализация проектов обеспечит стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, даст сахалинцам дополнительные рабочие места и сделает регион ещё более комфортным как для жизни, так и для отдыха. При этом образовательный кластер станет инвестицией в интеллектуальный суверенитет и экономическое будущее региона», – прокомментировал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.
Жителям Сахалина в офисе ПСБ доступны различные финансовые услуги: оформление дебетовых и кредитных карт, в том числе в рамках зарплатных проектов, потребительских кредитов и ипотеки, включая льготные программы, открытие вкладов и накопительных счетов. Ветераны боевых действий могут оформить в ПСБ многофункциональную карту «СВОи» - она совмещает функции электронного удостоверения ветерана и банковской карты с широким функционалом и специальными условиями. Для юридических лиц доступно открытие счетов с подбором индивидуальных условий с учетом специфики деятельности и кредитные продукты. В отделении также есть выделенная зона с банкоматом, которая работает круглосуточно. Это позволяет клиентам вносить, снимать и переводить средства в любое удобное время.
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