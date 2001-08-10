Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 7 пьяных водителей и 8 человек без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекция Сахалинской области подвела итоги работы за 24 сентября 2026 года. За прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники ведомства пресекли 158 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

От управления транспортными средствами отстранены и задержаны 7 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения.

Крое того, задержаны 8 автомобилистов, у которых отсутствует право управления транспортом либо которые были лишены такого права по решению суда.

Также к административной ответственности привлечены:

3 водителя – за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

8 водителей – за управление транспортными средствами с «тонировкой» на стёклах;

14 водителей – за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки транспортных средств;

7 водителей – за выезд на полосу встречного движения;

4 водителя – за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушитель);

6 водителей – за перевозку детей с нарушением ПДД.

Составлено 9 административных материалов в отношении водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 11 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 1524 нарушения Правил дорожного движения.