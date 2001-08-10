Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 7 пьяных водителей и 8 человек без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госавтоинспекция Сахалинской области подвела итоги работы за 24 сентября 2026 года. За прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими.
В ходе профилактических мероприятий сотрудники ведомства пресекли 158 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
От управления транспортными средствами отстранены и задержаны 7 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения.
Крое того, задержаны 8 автомобилистов, у которых отсутствует право управления транспортом либо которые были лишены такого права по решению суда.
Также к административной ответственности привлечены:
3 водителя – за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;
8 водителей – за управление транспортными средствами с «тонировкой» на стёклах;
14 водителей – за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки транспортных средств;
7 водителей – за выезд на полосу встречного движения;
4 водителя – за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушитель);
6 водителей – за перевозку детей с нарушением ПДД.
Составлено 9 административных материалов в отношении водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 11 автомобилей.
Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 1524 нарушения Правил дорожного движения.
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