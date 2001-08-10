Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области информирует жителей региона о необходимости соблюдать меры безопасности и ответственно вести себя при встрече с животными без владельцев. В последнее время в лесных массивах, прилегающих к населённым пунктам, увеличилось количество собак без владельцев – в том числе из-за активной работы служб отлова в городах, из-за чего животные перемещаются в лесополосу.

Желание помочь животному часто продиктовано жалостью и добрыми намерениями. Однако регулярный прикорм собак на одной территории приводит к формированию стай. Животные начинают воспринимать эту зону как свою и охранять её от посторонних. Инстинкт защиты территории естественен для стайных животных, но в лесу он может представлять реальную угрозу для людей. Кроме того, постоянный источник пищи увеличивает кормовую базу и способствует росту численности безнадзорных животных – даже благие намерения могут усугубить ситуацию и повысить риск агрессивного поведения собак.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, специалисты рекомендуют гражданам, которые хотят помочь животному, но не могут забрать его домой, действовать через официальные структуры. Наиболее эффективное и безопасное решение – обратиться в соответствующие органы с просьбой об отлове животного и помещении его в приют. Это обеспечит собаке уход и безопасность, а также снизит риски для окружающих.

Если вы заметили на улице собаку без владельца и не маркированную, но проявляющую немотивированную агрессию, сообщите об этом специалистам для профессионального отлова. Контактные данные размещены на официальных сайтах администраций. С понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 работает горячая линия министерства ЖКХ: бесплатный номер 8-800-302-00-65 или короткий *0065 с мобильного. Также принимают заявки через мессенджер MAX по номеру 8-924-884-42-03 – нужно указать имя и фамилию, точный адрес, номер телефона и описать проблему. Заявку на отлов можно подать через сервис «Сахалин.Онлайн». Жители Южно-Сахалинска могут обращаться напрямую в департамент городского хозяйства: в будни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону 300-765 (добавочные 1, 2), в выходные и праздники – по номеру 300-475.