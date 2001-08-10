Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи» пройдёт в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, который работает на базе СахОУНБ имени Н.А. Тарасова, 25 сентября. Начало – в 15:00.

Мероприятие направлено на обеспечение доступности квалифицированной правовой поддержки для граждан и повышение уровня правовой грамотности населения региона.

Экспертами выступят представители Сахалинского регионального отделения «Ассоциации юристов России». Ведущие юристы и адвокаты проведут индивидуальные консультации для гостей и жителей Южно-Сахалинска. Специалисты разъяснят нормы законодательства и дадут профессиональные рекомендации по вопросам жилищного, семейного, трудового, наследственного и других отраслей права.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, для получения консультации нужен паспорт. Вход свободный, предварительная запись не требуется – приём будет в порядке живой очереди. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.