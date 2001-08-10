Вылетевший из прицепа брус спровоцировал аварию на трассе Южно-Сахалинск – Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 526-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП. По предварительным данным, 68-летний водитель Toyota Hilux Surf с прицепом, загруженным деревянным брусом, двигался в северном направлении.

В ходе движения мужчина допустил выезд на полосу встречного движения. В этот момент один из брусьев, закреплённых на прицепе стяжками, сорвался, сместился вперёд и вышел за габариты прицепа. Брус ударил в переднюю часть Suzuki Jimny, который ехал во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель Toyota Hilux Surf и 66-летняя пассажирка Suzuki Jimny.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая надёжность крепления груза и причины выезда на встречную полосу. По результатам проверки примут процессуальное решение.