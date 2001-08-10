Сахалинцев научат работать с редкими документами о родном крае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цикл специализированных семинаров по эффективному использованию регионального наследия стартует в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 25 сентября. Первый вводный мастер-класс «Знакомство с тематическим фондом» начнётся в 09:00.

Гостей ждёт погружение в сокровищницу документов о Сахалине и Курильских островах. Слушатели узнают, как устроено хранение исторических реликвий, познакомятся с ключевыми типами профильной литературы и современными электронными базами данных. Интерактивные задания помогут на практике освоить продвинутые инструменты поиска и научиться составлять точные алгоритмы для выдачи нужных сведений.

Приобретённые навыки обеспечат быстрый доступ к редким источникам о природе, истории и культуре коренных народов. Это ускорит подготовку любых проектов – от научных статей до экскурсионных маршрутов. Программа имеет высокое прикладное значение и будет особенно полезна педагогам, журналистам, музейным работникам и исследователям. Профильные специалисты готовы организовать адаптированные обучающие встречи для студенческих и профессиональных коллективов по индивидуальным заявкам.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, в дальнейшем образовательный цикл охватит работу с библиографическими указателями и сложными каталогами. Анонсы будущих лекций опубликуют на официальном сайте и в социальных сетях учреждения. Встреча пройдёт в зале имени Г.И. Невельского на втором этаже. Требуется предварительная запись по телефонам: +7 (4242) 45-25-37, 45-25-38.