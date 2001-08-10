Первые Всероссийские соревнования колледжей креативных индустрий стартуют на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первые Всероссийские соревнования колледжей креативных индустрий стартуют на Сахалине. Студенты из разных регионов России представят креативные проекты, разработанные на основе реальных задач от правительства Сахалинской области, Фонда «Лидеры Будущего» и Торгово-промышленной палаты региона. Команда-победитель получит возможность реализовать проект совместно с заказчиком.
Проект «Колледж креативных индустрий» – одна из ключевых инициатив Института развития профессионального образования, запущенная по поручению президента РФ. Стратегия развития креативной экономики до 2036 года, утверждённая правительством 14 сентября 2026 года, ставит цели: увеличить вклад креативной экономики в ВВП с 4,2% до 7,7%, нарастить число выпускников профильных колледжей и вузов на 22% и создать креативную инфраструктуру не менее чем в 45 регионах. Сегодня в 20 субъектах РФ открыто 22 колледжа креативных индустрий – от Севастополя до Сахалина.
С 7 по 12 сентября прошёл отборочный хакатон. В нём участвовали 19 колледжей из 17 регионов, 73 команды, 303 студента и 56 педагогов-наставников. Задания формировали эксперты на основе реальных брифов. Соревнования шли по трём направлениям: кросс-медийная номинация Фонда «Лидеры Будущего» – игровой контент о телеком-инженерной отрасли; дизайнерский проект «Атлас профессий будущего» от правительства Сахалинской области – цифровой справочник о перспективных профессиях; продукт для бизнеса – рекламный проект для ТПП Сахалинской области.
Как стало известно ТИА «Острова», из 73 проектов квалификацию прошли 15 команд из 13 регионов. В финале примут участие 54 студента. В Южно-Сахалинске с 24 по 30 сентября пройдёт проектная работа, 1 октября – защита проектов перед экспертами, заказчиками и представителями органов власти. Главный приз – проект победителя будет предложен заказчику для реализации.
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