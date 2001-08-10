Росгвардия на Сахалине за неделю задержала 18 правонарушителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшую неделю наряды вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Сахалинской области более 80 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в 11 случаях группы задержания реагировали на срабатывание кнопок тревожной сигнализации для экстренного вызова правоохранителей.
В ходе несения службы на охраняемых объектах сотрудники вневедомственной охраны задержали трёх правонарушителей, ещё 15 были задержаны на маршрутах патрулирования. В числе выявленных фактов — нарушения правил дорожного движения и общественного порядка.
Несколько положительных примеров несения службы отмечены в Охе. В ночь на 12 сентября экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, заметил автомобиль, водитель которого при поворотах не подавал световые сигналы. После остановки выяснилось, что у 25-летнего мужчины отсутствуют документы на право управления и на транспортное средство. Для проверки на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
Вечером того же дня другой экипаж вневедомственной охраны остановил автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения и создавал угрозу другим участникам. За рулём находилась 35-летняя жительница Охи с признаками опьянения. На место также вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
16 сентября сотрудники Охинского отдела вневедомственной охраны остановили автомобиль без государственного регистрационного знака. У 32-летнего водителя не оказалось документов на право управления транспортным средством. Для проверки прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Всего за отчётный период сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали 18 правонарушителей, которых передали сотрудникам территориальных органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Группы задержания несут службу круглосуточно, обеспечивая охрану общественного порядка на подконтрольных объектах и маршрутах патрулирования, а также защищают имущество граждан и организаций от противоправных посягательств.
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