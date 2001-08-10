В России предложили пересмотреть содержание экзаменационных билетов на знание ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Донат Сорокин/ ТАСС

Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов высказался за пересмотр содержания экзаменационных билетов на знание правил дорожного движения. По его словам, в билетах содержится большое количество ошибок, и с этим нужно разбираться, сообщает ТАСС.

Холодов отметил, что экзамен должен проверять не только теоретические знания, но и реальное понимание дорожной обстановки водителем. Это будет полезнее будущим автомобилистам, чем нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются. Также эксперт указал, что вопросы в билетах зачастую сформулированы некорректно.

Общественная палата РФ запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции ПДД. Все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. В проекте есть раздел, где можно пожаловаться на билеты и вопросы – пользователи часто это делают. Холодов лично смотрел билеты и заметил, что похожие вопросы иногда имеют разные ответы, а формулировки бывают непонятными.