Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается муниципальный этап ежегодного конкурса «Подъезд образцового содержания». Жители островной столицы уже могут принять участие в выборе лучшего проекта преображения мест общего пользования – для этого достаточно открыть мобильное приложение «Острова.65» и отдать свой голос за понравившийся вариант. Голосование стартует 21 сентября и продлится по 30 сентября включительно.
В этом году за звание лучшего поборются два подъезда. Первый претендент находится по адресу: улица Комсомольская, дом 111, подъезд № 1 – эта заявка участвует в номинации «Самый зеленый подъезд». Второй участник расположен на улице Анивской, 76, подъезд № 2 – он также заявлен в той же номинации. Конкурс «Подъезд образцового содержания» проводят в Южно-Сахалинске каждый год, и ежемесячно горожане выбирают самые уютные, современные и оригинальные подъезды. Те, кто наберёт наибольшее число голосов по итогам месяца, затем представят город уже на областном этапе.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, победителей определит экспертное жюри сразу в четырёх номинациях. Помимо «Самого зеленого подъезда», комиссия отметит лучших в категориях «Самый уютный подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». Голосование в приложении доступно для всех жителей города, и организаторы призывают горожан активнее участвовать в выборе – ведь именно жильцы лучше всех знают, какие подъезды действительно заслуживают звания образцовых.
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