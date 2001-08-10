Для клиентов Росводоканала действует акция с возвратом 5% за услуги водоснабжения и водоотведения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты Росводоканала в Краснодаре, Армавире, Тихорецке, Воронеже, Липецке, Архангельске и в Южно-Сахалинске с 1 июля могут получать кешбэк (частичный возврат денежных средств) 5% при оплате коммунальных услуг. Платить нужно картой "Мир" или через Систему быстрых платежей в личном кабинете, на региональных сайтах Росводоканала или в центрах обслуживания. Для начисления кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.
Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Мария Точилова отметила, что совместное предложение с Росводоканалом охватывает половину регионов присутствия компании и позволит тысячам клиентов сократить расходы на коммунальные услуги. По ее словам, 5% от суммы каждого чека - это бонус, который делает безналичную оплату еще более привлекательной.
Начальник управления по организации сбытовой деятельности УК "Росводоканал" Тамара Ликсукова добавила, что компания планомерно развивает клиентские сервисы и ищет решения, которые делают взаимодействие с водоканалом проще и комфортнее.
Акция продлится до 31 декабря 2026 года включительно.
Максимальный размер кешбэка на одного клиента и номер телефона за весь период действия акции составляет 1000 рублей по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Кешбэк зачисляется автоматически на счет, с которого произведен платеж. Подробности на сайте.
Реклама АО НСПК. Сроки проведения акции: с 01.07.2026 до 31.12.2026 по мск. Сведения об организаторе акции, правилах ее проведения, размере кешбэка доступны на сайте vamprivet.ru. Имеются ограничения.
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