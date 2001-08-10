В России в вакцине от гриппа заменят все три компонента сразу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замене всех трёх компонентов в вакцине против гриппа в 2026 году. Это решение принято на основании международных рекомендаций экспертов, заявила руководитель ведомства журналистам на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС.

«В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А(H1N1) пандемического 2009 года, компонент гриппа А(H3N2) и компонент гриппа В. Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так», - сказала Попова.

Обновлённый состав вакцины соответствует актуальным циркулирующим штаммам вируса, что должно повысить эффективность иммунизации в предстоящем эпидемическом сезоне.