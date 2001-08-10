Сахалинский молодежный книжный клуб "12 стульев" закрыл летний сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 августа в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошло заседание молодежного книжного клуба «12 стульев», посвященное закрытию летнего сезона. Темой встречи организаторы выбрали «Моя любимая книга на сегодня». Участники собрались, чтобы обсудить произведения, которые произвели на них самое сильное впечатление, и поделиться личными читательскими открытиями.
По итогам живого и откровенного разговора сложился перечень из двенадцати книг, который отражает сегодняшние интересы и настроения читателей. В список вошли «Мама, не горюй!» Саши Галицкого, «Спросите у бабушки Сидзуки» Сигири Накаямы, «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте, «Мизери» Стивена Кинга, «Маковые войны» Ребекки Куанг, «Автобиография» Николая Носова, «Время-не-ждет» Джека Лондона, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Гробницы Атуана» Урсулы Ле Гуин, «Уравнение Бога» Матико Каку, манга «Тэн: парни, идущие дорогой тэнхо» и «Записки кота Шашлыка» Алекса Экслера. Организаторы подчеркивают: этот перечень не представляет собой рейтинг популярности и не является обязательной программой для чтения. Скорее, он служит наглядным доказательством того, что яркая и глубокая книга неизменно находит своего читателя – в одном списке соседствуют триллер, фэнтези, классика и современная проза.
В ходе беседы участники неоднократно возвращались к темам личного выбора, ответственности и поиска согласия с реальностью, с собственным прошлым и с самими собой. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, именно эти мотивы прозвучали в обсуждении особенно остро. Книги Галицкого и Накаямы участники восприняли как своеобразное противоядие – они напомнили собравшимся о том, как важно уметь отпускать, просить о помощи, любить и прощать. Следующую встречу клуба назначили на 26 сентября. По всем вопросам, касающимся работы молодежного книжного клуба «12 стульев», можно связаться с организаторами по телефону: +7 (4242) 45-25-02.
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