Подросток пострадал в ДТП на нерегулируемом перекрестке в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 августа 2026 года в 11 часов 50 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Театральная и Вокзальная в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем «Suzuki Escudo» двигался в западном направлении и не уступил дорогу автомобилю «Subaru Forester» под управлением 39-летнего водителя, который следовал в северном направлении. В результате мужчины столкнулись.

В момент аварии в салоне одного из автомобилей находился 16-летний пассажир – он получил телесные повреждения. Информации о характере травм и состоянии пострадавшего на данный момент не поступало. Остальные участники происшествия, включая обоих водителей, серьезных повреждений не получили.

Как сообщили ТИА «Острова» в Госавтоинспекции, по факту этого ДТП сотрудники проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая скорость движения машин перед столкновением и точную траекторию их маневра. По результатам проверки примут процессуальное решение.