Подросток пострадал в ДТП на нерегулируемом перекрестке в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 августа 2026 года в 11 часов 50 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Театральная и Вокзальная в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем «Suzuki Escudo» двигался в западном направлении и не уступил дорогу автомобилю «Subaru Forester» под управлением 39-летнего водителя, который следовал в северном направлении. В результате мужчины столкнулись.
В момент аварии в салоне одного из автомобилей находился 16-летний пассажир – он получил телесные повреждения. Информации о характере травм и состоянии пострадавшего на данный момент не поступало. Остальные участники происшествия, включая обоих водителей, серьезных повреждений не получили.
Как сообщили ТИА «Острова» в Госавтоинспекции, по факту этого ДТП сотрудники проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая скорость движения машин перед столкновением и точную траекторию их маневра. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Волонтеры выступили за расширение гуманитарных миссий в регионах
08:28 Сегодня Два медведя на водопое попали в фотоловушку на Курилах
09:57 Сегодня За три дня на Сахалине произошло четыре ДТП с пострадавшими
10:06 Сегодня Сахалинский молодежный книжный клуб "12 стульев" закрыл летний сезон
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
15:26 25 Августа Семья из аварийного дома получит помощь в ремонте и переезде
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:06 Сегодня Сахалинский молодежный книжный клуб "12 стульев" закрыл летний сезон
- 16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
- 14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
- 13:58 28 Августа В селе Горное полным ходом идёт строительство сквера «Буревестник»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?