Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дополнение к основной деятельности региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами вводит новую коммерческую услугу — организованный вывоз строительных отходов, не относящихся к категории твердых коммунальных отходов.

Для оформления заявки необходимо воспользоваться официальным сайтом регионального оператора - https://aotko65.ru/. На главной странице размещен баннер «Вывоз строительных отходов». В электронной форме заявителю следует указать объем груза, адрес погрузки и контактные данные. Также заявку можно оформить по телефону: +7 (4242) 55-61-66. На текущем этапе услуга доступна жителям Южно‑Сахалинска, а также Анивского, Корсаковского и Холмского районов.

– Наша задача – предоставить населению понятный, доступный и полностью легальный механизм обращения с отходами. Оформляя заявку через регионального оператора, гражданин может быть уверен, что отходы будут доставлены на специально оборудованный и контролируемый полигон, а не окажутся в лесу или овраге, – отметила руководитель регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Светлана Ярлыченко.

С полным перечнем услуг по вывозу строительных отходов можно ознакомиться на сайте регионального оператора.

– Ремонтные работы неизбежно сопровождаются образованием значительного объёма отходов, и вопрос их утилизации традиционно является острым для граждан. Ранее жители нередко были вынуждены обращаться к случайным перевозчикам, не имея гарантий законного размещения отходов. Ключевая цель инициативы – защитить интересы добросовестных жителей и обеспечить экологическую безопасность островного региона, – прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Помимо удобства для самих жителей, новая система позволит вывести из тени рынок перевозок строительных отходов, обеспечив полную уплату налогов в бюджет региона и строгий контроль за экологической безопасностью на всех этапах транспортирования. Для юридических лиц и застройщиков работа через единого оператора значительно упростит отчетность перед надзорными органами.

Правильное обращение с отходами, включая строительные, является неотъемлемой частью реализации задач национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.