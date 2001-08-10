Тихоокеанское
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13:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске завершились соревнования по пулевой стрельбе

В Южно-Сахалинске завершились соревнования по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по пулевой стрельбе среди спортсменов до 22 лет прошло в Южно-Сахалинске.

В течение четырёх дней спортсмены выявляли сильнейших в стрельбе из пневматических пистолета и винтовки.

По итогам соревнований среди пистолетчиков лидером стал Дмитрий Иванов. Второй результат показала Екатерина Казаринова. Почётное третье место заняла Лилия Калашникова.

В стрельбе из пневматической винтовки золото завоевал Константин Обоскалов. Серебро взяла Анна Бойко. Бронза у Амалии Носовой.

- Несмотря на победу, результатом своим очень недоволен. Пострелял сильно хуже, чем обычно, - рассказал Константин Обоскалов. – Сейчас у меня полным ходом идёт подготовка к следующим крупным стартам. В сентябре я вместе с Анной Бойко и Ольгой Аверкиной буду представлять наш регион на Спартакиаде сильнейших в Казани.

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