Тихоокеанское
информационное агентство
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09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

День знаний в Поронайском муниципальном округе: более 170 первоклассников сядут за парты

День знаний в Поронайском муниципальном округе: более 170 первоклассников сядут за парты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября 2026 года в Поронайском муниципальном округе пройдут торжественные линейки, посвященные началу нового 2026/2027 учебного года. В этом году 1 сентября выпадает на вторник.
Впервые за парты сядут более 170 первоклассников. По традиции мероприятия пройдут в торжественной обстановке с поднятием флага и исполнением гимна. Линейки в образовательных организациях округа посетят представители Администрации и депутатского корпуса.
Расписание линеек 1 сентября 2026 года:
МАОУ СОШ №1 г. Поронайска — с 10:00 до 11:30.
МБОУ СОШ №2 г. Поронайска — первая линейка с 10:00 до 11:30, вторая линейка с 12:00 до 13:00.
МБОУ СОШ №7 г. Поронайска — с 11:00 до 12:20.
МБОУ СОШ №8 г. Поронайска — с 10:00 до 11:00.
МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска — с 14:00 до 14:30.
МБОУ школа-интернат №3 г. Поронайска — с 10:00 до 11:00.
МБОУ СОШ с. Леонидово — с 11:00 до 12:20.
МКОУ СОШ с. Гастелло — с 11:00 до 12:00.
МБОУ СОШ пгт Вахрушев — с 10:00 до 11:00.
МБОУ СОШ с. Восток — с 11:00 до 11:40.
МКОУ СОШ с. Малиновка — с 11:30 до 12:00.

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