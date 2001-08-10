День знаний в Поронайском муниципальном округе: более 170 первоклассников сядут за парты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября 2026 года в Поронайском муниципальном округе пройдут торжественные линейки, посвященные началу нового 2026/2027 учебного года. В этом году 1 сентября выпадает на вторник.

Впервые за парты сядут более 170 первоклассников. По традиции мероприятия пройдут в торжественной обстановке с поднятием флага и исполнением гимна. Линейки в образовательных организациях округа посетят представители Администрации и депутатского корпуса.