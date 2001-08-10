Островной зоопарк приглашает провести День знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Близится один из самых волнительных дней в году — День знаний. Но отложите в сторону учебники и тетради, ведь Сахалинский зооботанический парк подготовил праздничную программу, которая разрушит границы обычных уроков и разбудит в вас исследователей.

Мероприятие пройдёт при поддержке регионального минкультуры и архивного дела и губернатора Сахалинской области. Также к нему присоединятся давние друзья и партнёры зооботанического парка.

14:00. Начало праздничной программы

Викторины, тир, эстафеты и другие активности для разогрева.

14:45-16:00. Работа площадок от специалистов зоопарка и партнёров

— Уроки от ММК «Победа»

«Искусство маскировки»: знакомство с понятием «мимикрия» и изготовление тематических масок;

«ИЗО»: вместе с художником участники нарисуют символ знаний и мудрости — сову.

— Урок «ОБЖ» от компании «Сахалинская энергия»

Знакомство с правилами безопасного путешествия.

— Урок профориентации от ветеринарного врача

Заведующий ветеринарно-карантинным отделом зооботанического парка Андрей Зайцев расскажет о том, как в учреждении лечат животных, и познакомит с некоторыми рабочими инструментами.

— Прикладные уроки от Учебного центра «Активное образование»

Ремесло или искусство? Мастера декоративно-прикладного творчества не выбирают, а объединяют и то, и другое. Участники смогут попробовать себя в гончарном деле, а также своими руками создать школьный аксессуар, который будет не только практичным, но и станет маленьким произведением искусства.

— Интерактивный урок по обогащению среды животных

Специалисты зоопарка познакомят с историей учреждения и помогут создать вкусные головоломки для его обитателей.

15:00. Показательное кормление белоруких гиббонов

Где можно объединить обед с учёбой? В зоопарке! Участники смогут понаблюдать за кормлением приматов, не отрываясь от праздничной программы.

16:30. Розыгрыш сертификатов от организаторов и партнёров

Ещё один подарок островной зоопарк приготовил для всех учащихся 1-11 классов. С 1 по 4 сентября они могут посетить учреждение бесплатно. С условиями участия в акции можно ознакомиться на официальном сайте зоопарка.