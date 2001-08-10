Обслуживание улично-дорожной сети на Сахалине: усилена промывка ливневой канализации перед осенью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по обслуживанию улично-дорожной сети, важная часть которой — расчистка и промывка ливневой канализации. Так, сегодня каналопромывочная машина и илосос вышли на улицу Горького – в район ЖК «Аралия».

Как рассказал начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Федорук, на этой неделе бригады были задействованы на других участках улицы Горького, а также в районе площади Славы, на улицах Венской, Детской, Тихоокеанской и частично на Комсомольской. По поручению мэра островной столицы до 1 сентября работы усилены в границах «праздничного квадрата» — помимо улицы Горького, в него входят ул. Ленина, Коммунистический проспект и проспект Победы. Далее дорожники сразу перейдут на другие участки улично-дорожной сети.

– Мониторинг сетей осуществляется на постоянной основе. При появлении засоров профильные службы оперативно реагируют и выходят на их устранение. В данный период водостоки часто забиваются опавшей листвой и ветками, поэтому такие мероприятия проводятся регулярно для предотвращения скопления воды. В зависимости от сложности засора специалисты применяют разные методы: где-то колодцы и лотки расчищают вручную, а на других участках задействуют специализированную технику, – прокомментировал Сергей Федорук.

Важность этой работы подчеркнул депутат Городской Думы Иван Бутаков:

– Обслуживание дорог – вопрос безопасности и комфорта всех участников дорожного движения. Особенно актуальна система ливневой канализации: прошедшие дожди в очередной раз напомнили, как важно и вовремя чистить сети, и продолжать планомерную работу муниципалитета в расшивке и прокладке труб «ливневки». Системная работа в этом направлении особенно необходима в преддверии осени, — подчеркнул депутат Городской Думы Иван Бутаков.

Работа по эффективному содержанию дорог и объектов ливневой канализации находится на особом контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Профильным службам и подрядным организациям поставлена задача своевременно выполнять все профилактические мероприятия для обеспечения комфорта жителей.