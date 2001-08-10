Губернатор вручил сертификат по управлению персоналом директору Аэровокзала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 августа губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вручил директору по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарье Моногаровой сертификат I уровня регионального Стандарта по управлению персоналом. Церемония прошла на заседании совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области.
I уровень - высший из четырёх. Его присваивают при соблюдении трёх условий: внедрены не менее шести из семи кадровых процессов, принята система корпоративных ценностей и применяется цифровая система управления персоналом.
Аэровокзал представил документы по всем семи направлениям: привлечению и отбору кадров, адаптации, управлению организационно-штатной структурой, оценке эффективности, развитию карьеры и преемственности, мотивации и профессиональному развитию.
В пакет вошли материалы о многоэтапном отборе, наставничестве, электронном курсе адаптации, оценке по ключевым показателям, индивидуальных планах развития, кадровой преемственности и ежегодном плане обучения.
В мае 2026 года учебную практику в аэровокзале прошли 36 студентов Южно-Сахалинского педагогического колледжа. За каждым закрепили наставника. Студенты осваивали работу агента службы организации перевозок.
«Для предприятия, где работают 426 человек, управление персоналом не может состоять из отдельных, не связанных между собой мероприятий. Нам важно выстроить понятный путь сотрудника — от первого контакта с кандидатом и адаптации до профессионального развития, оценки результатов и подготовки преемников. Сертификат I уровня подтверждает системность этой работы. Теперь наша задача — последовательно оценивать её результативность и развивать практики, которые помогают людям расти внутри компании», — отметила директор по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.
Региональный Стандарт утвердили в марте 2026 года. Решение о выдаче сертификата принимает комиссия после проверки документов предприятия.
Сертификат АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» выдан 15 июня 2026 года под номером 003. Он даёт право использовать знак Стандарта на сайте, в документах, информационных материалах и объявлениях о вакансиях.
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