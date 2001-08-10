В Охе завершён первый этап работ на Аллее Славы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по благоустройству Аллеи Славы, посвященной землякам – участникам военных конфликтов, в рамках первого этапа полностью завершены. Обновление пространства выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и продолжится в следующем году.
Идея создания Аллеи Славы появилась во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко с жителями Охи и получила поддержку населения на Всероссийском онлайн-голосовании, прошедшем в 2025 году. Для мемориального объекта выбрали территорию рядом со спортивной школой и Домом детства и юношества.
– Хороший проект, нужный, голосовали за него всей семьей. И место выбрано не случайно, чтобы молодежь росла с памятью о героях, – поделилась жительница Охи Наталья Зеленова.
На площадке уложили ливневую канализацию выполнили монтаж подпорной стенки и бордюров, подготовили основания под будущий монумент. В следующем году работы по обустройству общественного пространства продолжатся. Второй этап благоустройства Аллеи стал победителем голосования в текущем году. В дальнейшем здесь установят освещение, скамейки, видеонаблюдение, обустроят дорожки, высадят деревья.
– Аллея Славы в Охе – это не просто благоустроенная территория, а место исторической памяти. Мы создаем такие пространства при активном участии самих жителей: люди проголосовали за этот проект на онлайн-голосовании, потому что он нужен каждой сахалинской семье. Выбирая место, охинцы приняли мудрое решение: здесь память о героях будет передаваться из поколения в поколение естественным образом. Наша задача как министерства – довести второй этап до конца уже в следующем году, чтобы комплекс стал полноценным мемориальным комплексом и достойным обрамлением подвига наших земляков, – подчеркнул министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство 9 объектов. Среди них: привокзальная площадь в Ногликах, скейт-парк и набережная на реке Излучная в Долинске, ярмарочная площадь в селе Новотроицком, набережная и площадь Ленина в Невельске, пешеходная зона на улице Школьной и территория вблизи автовокзала в Холмске, а также мемориал в Смирных и Аллея славы в Охе. С 2019 года (с момента старта нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни») в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.
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