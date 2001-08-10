Супруги из Сахалинской области обвинены в пересылке наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению мужа и жены в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств).
Органом предварительного расследования установлено что в августе 2025 года обвиняемые, в составе группы лиц по предварительному сговору, заказали посредством сети Интернет наркотические средства из г.Москвы. После поступления посылки в г.Южно-Сахалинск, супруга получила ее в почтовом отделении.
В результате оперативно-следственных мероприятий правоохранительными органами у обвиняемой сразу после получения обнаружено и изъято более 57 гр. наркотикосодержащей смеси синтетической группы, что является крупным размером.
Уголовное дело расследовалось СЧ по РОПДСУУМВД России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.
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