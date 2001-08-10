Тихоокеанское
информационное агентство
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10:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам сообщают о местах продажи свежей рыбы

Южносахалинцам сообщают о местах продажи свежей рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 26 августа, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести горбушу, сельдь, камбалу по социальным ценам.

Так, торговля будет осуществляется с 10.00 по адресу: ул. Горького, 36 (напротив магазина «Бубль-Гум»):

- горбуша по 150 руб/кг;

- камбала по 102 руб/кг;

- сельдь по цене 69 руб/кг.

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальную информацию всегда можно найти на цифровой платформе МАХ https://max.ru/id6501238975_gos.

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