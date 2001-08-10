Анива получает современные очистные сооружения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный комплекс, построенный по самым современным технологиям, еще находится в режиме пуско-наладочных работ, но и уже принимает и обрабатывает стоки.

В непосредственной близости от реки Лютога, впадающей в Анивский залив, разместился масштабный комплекс, состоящий из технологического здания, блоков биологической очистки, противопожарных резервуаров, контрольно-пропускного пункта и здания обслуживающего персонала.

Новые очистные сооружения - это высокотехнологичный объект. Анива как крупный город Сахалинской области нуждается в обновлении коммунальной инфраструктуры и более качественной очистки стоков.

При введении в эксплуатацию новых очистных сооружений на полную мощность мутность воды, поступающей в Анивский залив, уменьшится в тысячу раз; сброс аммонийного азота (вещество, разрушающее фауну рек), уменьшится в 40 раз; будет полностью исключено попадание в воду тяжелых металлов, а также небезопасных элементов (серы, марганца, фосфора).

Сюда уже завезли высококачественный активный ил, в котором живут миллиарды микроорганизмов. Они естественным образом перерабатывают стоки. В число бактерий для переработки нечистот попадают только микробиологические «аристократы» - инфузории, амебы, коловратки, флокулообразующие и нитчатые бактерии. Чтобы они хорошо себя чувствовали и активно размножались, специалисты создают для них комфортную среду – следят за их «рационом» и обогащают питательную среду кислородом.

В результате работы миллиардов невидимых трудяг стоки после переработки превращаются в прозрачную воду.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей. Средства на важный для города объект коммунальной инфраструктуры удалось привлечь в рамках государственно-частного партнёрства.

Новые очистные имеют и уникальную особенность – здесь предусмотрена единственная на Сахалине сливная станция, позволяющая принимать жидкие бытовые отходы с домовладений, не подключенных к централизованной системе водоотведения.