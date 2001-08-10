Сахалинэнерго запускает очередной этап реконструкции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) начало очередной этап реконструкции участка системообразующей линии электропередачи напряжением 220 кВ, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию «Углезаводская». Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от села Ильинское Томаринского района до села Арсентьевка Долинского района.
Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона.
Данная магистральная ЛЭП входит в единую системообразующую сеть 220 кВ Сахалинской области. Линия обеспечивает межмуниципальную связь и перетоки мощности между крупнейшими электростанциями Сахалина — Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ, а также обеспечивает электроснабжение Долинского района.
Существующая воздушная линия электропередачи спроектирована в 60-е годы прошлого века, с действующими нормативами по толщине стенки гололеда от 10 до 25 мм. На сегодняшний день, с учетом опыта эксплуатации и исследований в области расчетных климатических нагрузок, фактическая толщина стенки гололеда в районе расположения ЛЭП выше проектных параметров и регулярно превышает 40 мм.
Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025 году энергетики обновили участок протяженностью около 13 км, который пролегает в труднодоступной пересеченной местности и часто подвергается разрушительному воздействию гололеда.
В этом году будет реконструирован участок протяженностью 20,4 км. С целью уменьшения длины пролетов установят 20 дополнительных опор, произведут замену 71 опоры и старого провода на облегченный компактированный провод c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении, а также смонтируют птицезащитные устройства различных типов.
Источники финансирования проекта – средства РусГидро и Сахалинэнерго.
Напомним, необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди, сейсмическая активность. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без полного учета этих факторов, но практика показала необходимость изменений. Главная цель программы – значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области.
Всего в рамках ПОУРЭК будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА.
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