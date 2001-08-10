Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2026
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13:27, | Новости экономики Сахалина и Курил

Импорт автомобилей на Сахалин вырос на 27% в 2026 году

Импорт автомобилей на Сахалин вырос на 27% в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 7 месяцев 2026 года на Сахалине оформлено свыше 3,1 тыс. автомобилей для личного пользования, что на 27% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Стабильный спрос сохраняется на машины из Японии.

Логистику обеспечивают шесть регулярных судов-машиновозов. Корсаковский таможенный пост еженедельно оформляет до 130 транспортных средств. При росте нагрузки к работе привлекаются сотрудники других подразделений Сахалинской таможни. В штатном режиме, при отсутствии дополнительных проверок документов, оформление одного автомобиля занимает не более суток.

Сегодня все пассажирские таможенные декларации на автомобили подаются в электронном виде. Такой формат упрощает процедуру для граждан, однако скорость выпуска напрямую зависит от точности указанных сведений. Корректное соответствие сведений в декларации оригинальным документам остается главным условием быстрого оформления.

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