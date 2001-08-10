В Южно-Сахалинске закрытый полигон ТКО оснащают камерами высокого разрешения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Напомним, объект полностью прекратил свою деятельность в апреле этого года. Сейчас идет подготовка к рекультивации. На месте круглосуточно дежурит охрана, действует система видеофиксации. Вместе с тем для того, чтобы сделать контроль еще более точным и исключить любые пробелы, администрацией города совместно с прокуратурой было принято решение об установке современной камеры высокого разрешения с выводом сигнала в АПК «Безопасный город».
Устройство позволит четко контролировать территорию, пресекать несанкционированный доступ посторонних лиц и транспорта, а также автоматически распознавать государственные регистрационные номера машин.
В настоящее время на объекте ведутся монтажные работы. Завершить их планируется до конца августа. Выездную рабочую встречу на площадке провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, который заслушал доклады ответственных лиц по текущей ситуации.
Как отметил представитель подрядной организации, подготовительные работы выполнены. На въезде на полигон будет работать современная камера со встроенной аналитикой и инфракрасной подсветкой. Она позволяет четко видеть объекты любого типа: людей, животных, автомобили. Опыт такой работы у компании уже есть: ранее подобные камеры устанавливались на снежных полигонах для контроля объемов вывоза снега, а также в скверах и на въездах-выездах из города.
– Сегодня мы запускаем настройку и тестируем оборудование. На данный момент камера уже передает сигнал в систему «Безопасный город», сейчас мы доводим ширину и стабильность канала связи до идеала, – прокомментировал исполнительный директор группы компаний GS Group Сергей Павленок.
Мэр Сергей Надсадин обозначил главные требования к организации наблюдения.
– Полигон закрыт, здесь не должно быть складирования мусора – это входит в зону нашего контроля. Специалисты, которые работают с системой «Безопасный город», обязаны 24 часа в сутки видеть ситуацию и мониторить обстановку. Профильные службы должны принять все необходимые меры, чтобы эта работа была выстроена максимально четко, – сказал Сергей Надсадин.
Отдельное внимание глава города обратил на состояние въездной группы, содержание которой находится в зоне ответственности МУП «ЖЭУ-10». Предприятие уже выполнило часть работ по уборке, однако Сергей Надсадин назвал принятые меры недостаточными и поручил оперативно навести здесь должный порядок.
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