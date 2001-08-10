На Сахалине проверяют готовность международного воздушного терминала к первым рейсам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани островов прошли испытания зала международных авиалиний. Вместе с командой комплекса готовность пространства к работе проверили сотрудники авиакомпании «Аврора», пограничной и таможенной служб, санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также волонтёры, сыгравшие роли путешественников.

По легенде персонал аэровокзала обслуживал в новом воздушном пункте пропуска через государственную границу рейсы в Шанхай и Пекин. К вылету готовились 55 волонтёров. Практически к каждому требовался особый подход: в международном секторе оказались транзитные, маломобильные пассажиры, дети без сопровождения, беременные женщины. Среди путешественников закрались и нарушители. Багаж и ручная кладь тоже были нестандартными: доски для сёрфинга, хрупкие предметы, антикварные иконы, пауэрбанки и не только. Сотрудники должны были выявить нарушения, а также показать точное знание правил и норм, умение управлять техникой и тесно взаимодействовать с разными подразделениями.

Эксперты оценивали работу служб и систем на каждом из этапов: от входа пассажиров в сам терминал до загрузки багажа на борт и окончания посадки. После – наблюдали за обслуживанием рейса на прилёт: высадки пассажиров, выдачи багажа, досмотра и контроля со стороны пограничной и таможенной служб.

Среди важных параметров: ясность навигации, простота перемещения, скорость, качество регистрации и досмотра путешественников, точность при обнаружении нарушителей в ходе таможенного и пограничного контроля. Результаты по этим пунктам волонтёры фиксировали в чек-листах. Тут же выделяли предложения для улучшений.

«Сейчас, когда международный сектор оснащён всей необходимой инфраструктурой, главной нашей задачей было протестировать именно сотрудников, отладить все процессы. Себя прекрасно проявили и участники команды аэровокзала, и техника. Анкеты волонтёров ещё будем изучать, чтобы понимать: каковы запросы пассажиров. К открытию доработаем те моменты, которые волнуют островного путешественника. Ждём этого дня с трепетом и полной готовностью», – отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Напомним, пропускная способность нового международного сектора аэровокзала «Южно-Сахалинск» составит 600 пассажиров в час. Благодаря современным системам им будет доступно технологичное, ускоренное обслуживание. Для этого в комплексе оборудовали 21 кабину паспортного контроля.