Тихоокеанское
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10:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Какие проблемы обнаружены в твороге и сырках: доклад Сахалинского филиала Россельхознадзора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 12 января по 20 августа текущего года Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» («АПК НАЦРЫБА») проведены исследования проб от 46 партий творога и творожных сырков. При этом нарушения установлены в 7 партиях продукции.
Пробы исследованы по обращениям заказчиков и в рамках пищевого мониторинга (отобраны государственными инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на территории Сахалинской области). 
Испытательной лабораторией Сахалинского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» всего проведено 711 исследований поступивших проб. В результате в партиях творожных сырков и творога выявлено 45 нарушений микробиологических показателей (каждая партия сырков проверялась специалистами в разные сроки от даты производства, например, на 5-е, 7-е, 13-е сутки). В частности, в 3 партиях творога и 4 партиях сырков установлены бактерии группы кишечной палочки, также в партиях творожных сырков определено превышение по показателю «дрожжи». Вес продукции с нарушениями составил 5,2 т.
Отметим, что исследованные партии творожных сырков не предназначались для реализации.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в компонент «Веста» ФГИС «ВетИС», доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции и передана заказчикам исследований. 

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