Тихоокеанское
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11:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Итоги работы сахалинских таможен в первой половине 2026 года

Итоги работы сахалинских таможен в первой половине 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За  7  месяцев  2026  года  сахалинские  таможенники  оформили более 17 тысяч пассажиров международных рейсов – на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество воздушных судов международной перевозки увеличилось на 10%, составив 202 борта. Помимо традиционно востребованных направлений в Пекин и Харбин, этим летом в расписании появились регулярные рейсы в Шанхай. Пик пассажиропотока приходится на сезон отпусков.

Значительный рост зафиксирован и в грузоперевозках: объем авиагрузов достиг 104 тонн, что в четыре раза превышает показатели прошлого года. Рост вызван увеличением поставок сахалинских морепродуктов (гребешка и трепанга) в КНР, а также импортом запасных частей для транспортных средств.

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