Итоги работы сахалинских таможен в первой половине 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 7 месяцев 2026 года сахалинские таможенники оформили более 17 тысяч пассажиров международных рейсов – на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество воздушных судов международной перевозки увеличилось на 10%, составив 202 борта. Помимо традиционно востребованных направлений в Пекин и Харбин, этим летом в расписании появились регулярные рейсы в Шанхай. Пик пассажиропотока приходится на сезон отпусков.

Значительный рост зафиксирован и в грузоперевозках: объем авиагрузов достиг 104 тонн, что в четыре раза превышает показатели прошлого года. Рост вызван увеличением поставок сахалинских морепродуктов (гребешка и трепанга) в КНР, а также импортом запасных частей для транспортных средств.