В Южно-Сахалинске проходит крупнейшая на Дальнем Востоке выставка «КВАНТ-ИН».

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходит крупнейшая на Дальнем Востоке выставка инженерно-технического творчества «КВАНТ-ИН». Креативную площадку посетил мэр города Сергей Надсадин и пообщался с юными изобретателями.

Глава города отметил высокий уровень подготовки ребят, а также акцентировал важность развития инженерного мышления у подрастающего поколения.

- К нам приехали больше 300 участников из шести регионов страны. А это значит, что наш город сегодня – центр притяжения для талантливой молодежи со всей России. Это выставка достижений инженерных технологий. Робототехника, моделирование - здесь действительно представлены уникальные проекты и разработки. Ребята из южно-сахалинских школ тоже выступают с очень хорошими работами. И для них это шанс заявить о себе, получить оценку профессионалов, обменяться идеями. Когда видишь горящие глаза детей, которые своими руками создали продукт, это вселяет уверенность, что у нашей страны большое будущее. Важно помочь ребятам довести идеи до реализации и применения в народном хозяйстве, - подчеркнул Сергей Надсадин.

В рамках выставки развернулись соревнования по пяти направлениям: «Инженерные проекты», «Машина Голдберга», «Мосты», «Инженерное моделирование» и «Битва роботов». Юные конструкторы не только демонстрируют готовые разработки, но и решают практические задачи, получая обратную связь от экспертов отрасли.

Гости из Белоруссии также высоко оценили уровень площадки.

- Нас очень впечатлил масштаб мероприятия. Южно-сахалинская площадка находится на топовом уровне наряду с Санкт-Петербургом и Красноярском. Ребята настолько увлечены, что забывают про обед, стремясь завершить все в срок. Им предложили хороший проект: принести что-то свое, улучшить небольшие элементы беспилотников. Дети моделируют то, что мы уже вскоре сможем применить на практике. Это классно, - говорит заместитель генерального директора группы компаний «АСОПС» (Республика Беларусь) Никита Самсонов. - И отдельно отмечу теплый прием: местные жители уже успели показать мне пик Чехова и краеведческий музей. Это действительно курорт, и здесь есть вся инфраструктура для развития науки.

Так, одним из ярких примеров инженерной мысли продемонстрировал учащийся лицея №2 Григорий Рудой. Начав с создания термоэлектрогенератора в 9-м классе, сегодня он представляет уже ветроэнергетическую установку и действующую модель гидроэлектростанции.

- Участие в таких мероприятиях — это стимул совершенствоваться. Самое главное — обмен идеями и вдохновение. Эксперты могут подойти и сказать, что нужно доработать, или можно посоветоваться с авторами других проектов. Это здорово, - поделился Григорий Рудой.

Напомним, выставка инженерного творчества детей и молодежи «КВАНТ-ИН» организована при поддержке Министерства образования Сахалинской области и проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».