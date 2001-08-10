Второй этап благоустройства привокзальной площади в Ногликах почти завершён

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликах активно идут работы по второму этапу благоустройства привокзальной площади. На данный момент строительная готовность объекта составляет более 70%, а сдать его в эксплуатацию планируется с опережением графика – к середине сентября. Работы по благоустройству объекта ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Второй этап стал логическим продолжением масштабного обновления одного из ключевых общественных пространств посёлка, которое жители выбрали сами в ходе всероссийского голосования.

– В 2025 году проект второго этапа благоустройства привокзальной площади набрал свыше 2 тысяч голосов, что подтверждает высокую востребованность преобразований для ногликцев. Когда жители сами выбирают объект для благоустройства, они начинают воспринимать эту территорию по-настоящему своей. За короткое время территория у вокзала прошла путь от неухоженной зоны до главных «ворот» Ноглик, – отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Работы ведутся поэтапно. В 2025 году в рамках первого этапа на центральной части площади появилась полноценная зона отдыха для жителей и гостей посёлка. Там обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и качели, а также смонтировали современное освещение и систему видеонаблюдения. Яркими символами обновлённого пространства стали арт-объекты: стела с названием посёлка и оригинальная инсталляция с рыбами, напоминающая о богатой истории и гербе Ногликского района.

В текущем году внимание строителей сосредоточено на южной части площади. В рамках второго этапа здесь создаётся полноценная парковочная зона, рассчитанная примерно на 27 машиномест, что должно решить давнюю проблему нехватки мест для автомобилей, на которую неоднократно жаловались жители.

Одной из ключевых задач этапа стало устранение многолетней проблемы подтоплений территории. Из-за низкого расположения относительно дороги привокзальная площадь часто страдала от скопления воды. Для решения этой проблемы строители монтируют современную водоотливную систему с водоприёмными колодцами и лотками.

- Сейчас мы полностью переформатируем пространство. На втором этапе у нас выполнена планировка территории, практически полностью отсыпан плодородный грунт для озеленения, смонтировано 60% бордюрного камня, материал завезен в полном объеме. Грунт на площадке оказался исключительно плотным, что гарантирует надёжность будущей парковки и асфальтового покрытия даже в сезон дождей, - рассказал специалист отдела строительства и архитектуры администрации Ногликского муниципального округа Алексей Адарченко.

В администрации района отмечают, что полное завершение второго этапа по контракту запланировано на 15 ноября, однако подрядчик намерен сдать объект значительно раньше – уже к середине сентября. В ближайшее время, как только в Ногликах закончатся дожди, начнётся асфальтирование парковочной зоны и укладка тротуарной плитки.

Уже сейчас обсуждаются планы по третьему этапу благоустройства. В будущем планируется благоустроить входную группу у здания вокзала: установить дополнительные малые архитектурные формы, декоративные решётки для деревьев, рекламные экраны и усилить систему озеленения.

На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство 9 объектов. Среди них: скейт-парк и набережная на реке Излучная в Долинске, ярмарочная площадь в селе Новотроицком, набережная и площадь Ленина в Невельске, пешеходная зона на улице Школьной и территория вблизи автовокзала в Холмске, а также мемориал в Смирных и Аллея славы в Охе. С 2019 года (с момента старта нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни») в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.