Тихоокеанское
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15:23, | Новости общества Сахалина и Курил

МТС запустил доступ к зарубежным сервисам Spotify, Netflix и другим для жителей Южно-Сахалинска

МТС запустил доступ к зарубежным сервисам Spotify, Netflix и другим для жителей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ, - МТС запускает решение для доступа к зарубежным цифровым платформам Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix. В перспективе планируется расширить этот список.

Запатентованное МТС в 2025 году решение открывает для жителей Сахалинской области и других регионов разрешенные законодательством популярные контентные ресурсы, доступ к которым был ограничен в России. Решение закрывает актуальные повседневные потребности в доступе к зарубежным ресурсам наиболее требовательных абонентов.

Сервис позволяет абоненту из своего личного кабинета перейти на зарубежные площадки и оплатить их с мобильного счета. Подключать прокси или VPN для этого не потребуется.

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