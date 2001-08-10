МТС запустил доступ к зарубежным сервисам Spotify, Netflix и другим для жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ, - МТС запускает решение для доступа к зарубежным цифровым платформам Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix. В перспективе планируется расширить этот список.
Запатентованное МТС в 2025 году решение открывает для жителей Сахалинской области и других регионов разрешенные законодательством популярные контентные ресурсы, доступ к которым был ограничен в России. Решение закрывает актуальные повседневные потребности в доступе к зарубежным ресурсам наиболее требовательных абонентов.
Сервис позволяет абоненту из своего личного кабинета перейти на зарубежные площадки и оплатить их с мобильного счета. Подключать прокси или VPN для этого не потребуется.
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