«Сахалинские Акулы» не смогли победить «Динамо», но встречают «Красную Машину Юниор» в Балашихе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается подготовка «Сахалинских Акул» к новому сезону ОЛИМПБЕТ Чемпионату Молодежной хоккейной лиги. После двухнедельного игрового перерыва островная команда приехала в Москву на спарринг с местным «Динамо».

Первый период прошел при равной борьбе. «Акулы» дважды выстояли в меньшинстве, а когда сами получили возможность реализовать лишнего - справились с этой задачей «на отлично». Сергей Черепанов точным броском «в одно касание» открыл счет в матче.

Второй период прошел с обоюдоострыми атаками, а перевести их в гол смогли «бело-голубые» под конец периода сравняв счет.

В третьем периоде «динамовцы» вышли вперед, сахалинец Макар Лысенко счет сравнял, но москвичи смогли вырвать победу за 2 минуты и 14 секунд до конца основного времени матча.

Два матча в Балашихе предстоит сыграть команде Владимира Кормачёва против «Красной Машины Юниор» - 20 и 21 августа. В этом сезоне «Красная Машина Юниор» будет принимать соперников в Балашихе, в ледовом дворце имени Юрия Ляпкина.

Начало игры в 22:30 по сахалинскому времени (14:30 мск).

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Болеем за «Сахалинских Акул»! Один за всех и все за Сахалин!

Напомним, что стартовый матч в ОЛИМПБЕТ Чемпионате МХЛ «Сахалинские Акулы» проведут 9 сентября в Санкт-Петербурге с командой «СКА-1946». На домашнем льду «Сахалинские Акулы» сыграют 19 сентября с «Крыльями Советов».