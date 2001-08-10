Фестиваль «Яблочный Спас – всем чудес припас» в главной островной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Территория Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова 19 августа превратилась в единое праздничное пространство: здесь прошёл культурно-просветительский фестиваль «Яблочный Спас – всем чудес припас», приуроченный к празднику Преображения Господня. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» в русле задач национального проекта «Семья», объединило представителей разных поколений островитян — от малышей до представителей старшего поколения — и стало одним из самых тёплых и многолюдных событий уходящего лета.
Праздник открылся на крыльце библиотеки выступлением образцового фольклорного ансамбля «Туесок» Дворца детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска: хороводные и плясовые номера мгновенно погрузили гостей в атмосферу традиционного народного гулянья. С приветственными словами к собравшимся обратились настоятель храма Вознесения Господня в Корсакове, руководитель Софийского центра иерей Алексей Шустин, исполняющая обязанности директора СахОУНБ им. Н.А. Тарасова Алиса Морозова и председатель Сахалинского регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» Майя Кириллова, выступившая партнёром праздника.
«Яблочный Спас — это не просто дата в народном календаре, а праздник урожая, символ благополучия, щедрости земли и любви к родному краю. Наши предки верили, что в этот день даже яблоки становятся особенными — наполненными светом и добром, и мы бережно сохраняем эти традиции, передавая их детям и внукам. Библиотека — то место, которое объединяет поколения, и сегодня каждый гость может почувствовать себя частицей большой дружной семьи», — отметила руководитель библиотеки.
Иерей Алексей Шустин напомнил собравшимся о глубоком духовном смысле праздника: Преображение Господне — это прежде всего праздник внутреннего преображения человека, и во все времена он откликался в народе большой радостью. А Майя Кириллова призвала гостей разделить эту радость и почувствовать себя одной семьёй — отпраздновать день по-семейному, тепло и по-домашнему.
На площадках библиотеки развернулись более пятнадцати активностей. Гости осваивали каллиграфию на занятии «Яблочные узоры», пекли ароматное песочное печенье в форме яблок, создавали «Книжку-малышку» и плетёные закладки, складывали бумажных «Кошек-матрёшек» в технике оригами. Любители интеллектуального досуга состязались в авторской игре «Литературиум» от участницы всероссийского проекта «Гений места» Алевтины Котляр, семейной викторине «Связь поколений: знатоки семейных традиций» и викторине «Круг времён: живое слово предков», а самые спортивные проверяли силу и ловкость на потехе «Сила в яблоках».
Особым колоритом праздник наполнила ярмарка «Ремесленный ряд», где мастера Ремесленной палаты Сахалинской области представили работы, хранящие тепло семейных традиций.
Книжная выставка «Книга в доме: страницы семейного очага» приглашала подобрать книгу для совместного чтения, а Региональный центр Президентской библиотеки предложил гостям лингвистический тест «Моя речь – моё зеркало». Символом щедрости праздника стала акция с бумажными яблочками: собрав три отметки на площадках, гости обменивали их у волонтёров на настоящие спелые яблоки.
Кульминацией вечера стала концертная программа «Яблочный Спас – всем чудес припас». В этот день на крыльце библиотеки выступили образцовый фольклорный ансамбль «Туесок», а также творческие коллективы и солисты Южно-Сахалинска, представившие номера, наполненные музыкой и хореографией.
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