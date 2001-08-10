В Южно-Сахалинск продолжается благоустройство по инициативе жителей при поддержке Народной программы

В Южно-Сахалинске близится к финалу благоустройство территории, расположенной в районе дома № 247 по проспекту Мира. Новое общественное пространство выбрали горожане в 2025 году в ходе всероссийского голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется при поддержке Народной программы Единой России. Создание комфортной городской среды во всех регионах страны — один из ключевых приоритетов партии, а благоустройство общественных зон отдыха по запросам и в соответствии с пожеланиями населения отвечает этой задаче.

Техническая готовность объекта составляет порядка 95%. Подрядчику осталось завершить отдельные моменты, но семьи с детьми уже активно проводят здесь время. Инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Шек рассказал, что на территории обустроена современная детская площадка: смонтирован игровой комплекс, установлены качели, уложено резиновое покрытие. Также заасфальтированы пешеходные дорожки и тротуары. Заключительным этапом станет подключение наружного освещения, установка камер видеонаблюдения и озеленение.

Благоустройство велось с учетом запросов людей. В ходе строительства организовали встречи с жителями и депутатом, по итогам которых в проект внесли корректировки: убрали аварийные деревья, исключили один из сходов на проезжую часть и увеличили протяженность пешеходных дорожек. Ежедневный контроль качества выполнения работ ведут инженеры УДХИБ.

Удобство и функционал нового пространства оценили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

«Мы детально всё осмотрели, даже покатались на качелях. Всё сделано очень качественно и безопасно. Чисто, много зелени, удобные лавочки – детям играть будет отлично», — рассказала активист «Молодой Гваржии Единой России» Анна Мамедова.

«Очень здорово, что благодаря федеральной поддержке в Южно-Сахалинске создаются такие классные общественные пространства. Убедились, что эта территория действительно комфортна для людей разных возрастов: здесь смогут проводить время и малыши, и подростки, можно гулять всей семьей или с друзьями», — добавила активист МГЕР София Мазур.

Работы на площадке стартовали весной 2026 года. Еще до начала активной фазы строительства волонтеры Единой России посещали объект и оценивали подготовку территории. Сегодня сквер почти готов: местные жители уже активно пользуются новой площадкой и отмечают положительные перемены в микрорайоне.

«Я живу здесь с самого детства, и раньше у нас не было такой благоустроенной площадки рядом. Сейчас у меня у самой уже дети. Мы очень ждали этого момента. Пространство получилось красивым, современным, всё продумано до мелочей. Теперь гуляем здесь каждый день – можно и детям поиграть, и родителям отдохнуть», — поделилась местная жительница Серафима Ширяева.

«Мы переехали в этот район недавно, потому что здесь очень удобно для семьи: рядом и школа, и детский сад. И, конечно, появление такой площадки — огромный плюс, это намного лучше, чем гулять просто по улице. Здесь отличные условия. Мы гуляем дважды в день. Очень приятно, что у нас в городе так много внимания уделяют семьям с детьми», — отметила жительница 9-го микрорайона Анна Постникова.

В 2026 году в Южно-Сахалинске году по итогам рейтингового голосования также реализуется первый этап строительства нового бульвара в Дальнем, а в следующем году запланирован второй этап его благоустройства — также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке Народной программы партии. Новое пространство в 9-м микрорайоне — еще один шаг к тому, чтобы Южно-Сахалинск становился уютнее и комфортнее для жизни каждой семьи.