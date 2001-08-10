Вице-мэр провёл выездную встречу с жителями Синегорска: обсуждены ремонт, уборка и дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр областного центра Евгений Золотов провел выездную встречу с жителями Синегорска. В мероприятии также приняли участие руководители профильных подразделений администрации города.

Часть обращений носят точечный характер и касались состояния подвальных помещений, инженерных сетей и содержания дорожного полотна. Так, жительница дома № 6 по улице Коммунистической обратила внимание на состояние кровли. По ситуации отчитались представители управляющей компании: необходимые материалы уже завезены, к ремонту крыши приступят на следующей неделе. Также участники встречи подняли тему санитарного содержания придомовых территорий и работы дворников. Управляющей организации поручено укомплектовать штат и наладить регулярную уборку дворов в течение месяца.

Ряд вопросов касался необходимости проведения дополнительного обследования жилфонда для переноса сроков капремонта на более ранний период. Вице-мэр подробно разъяснил сельчанам действующий механизм процедуры и отметил, что администрация начала работу по формированию перечня таких объектов. Отдельно обсудили тему текущего ремонта дорог. До конца месяца при благоприятных погодных условиях дорожные службы выполнят асфальтирование центральной улицы села большими картами. Еще одно поручение касалось благоустройства въезда в Синегорск – ко Дню шахтера приведут в порядок прилегающую территорию и стелу. В диалоге также участвовала местный фельдшер, которая дала разъяснения по линии здравоохранения.

По традиции встреча продолжилась выездом по конкретным адресам, о которых говорили жители. В частности - дом № 2 по улице Горной. По итогам осмотра принято решение провести дополнительное комплексное обследование здания для подачи заявки в областное министерство ЖКХ на проведение капитального ремонта.

– Все темы, поднятые жителями, зафиксированы, внесены в протокол и легли в основу нашего плана на ближайшие три месяца. Будем заниматься каждым адресом индивидуально. Кроме того, все сигналы от сельчан аккумулирует руководитель территории. А по ситуациям, требующим детальной проверки, поручения даны отделу муниципального жилищного контроля: специалисты оценят деятельность управляющей компании, – подвел итог Евгений Золотов.

Выездные встречи в селах и планировочных районах городского округа проводятся на регулярной основе по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина.