Кибермошенники пытались ограбить строительную фирму через файл из почты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился представитель строительной организации с заявлением о попытке хищения неизвестными крупной суммы денежных средств с расчетного счета.
Как выяснилось, на электронную почту главного бухгалтера организации поступило письмо, содержащее неизвестный файл. Сотрудница, не подозревая подвоха, открыла его, в результате чего на рабочий компьютер была установлена вредоносная программа. После этого кибермошенники попытались осуществить несанкционированный перевод многомиллионной суммы с расчетного счета компании.
К счастью, бдительность банковских сотрудников предотвратила хищение. Банк, заметив подозрительную транзакцию, запросил подтверждение операции у бухгалтера организации, на что получил отказ. Благодаря своевременной реакции, платеж был заблокирован, и организация сохранила свои средства.
По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Компьютер, зараженный вредоносным ПО, был передан для экспертной очистки. Расследование продолжается
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