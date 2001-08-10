Вечер «На волнах мечты»: поэзия и музыка островных авторов в «Городской симфонии»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер «На волнах мечты», представивший программу «Как хорошо бывает сердцу» прошёл 20 августа в рамках фестиваля «Городская симфония». Литературная гостиная под открытым небом главной островной библиотеки собрала многочисленных слушателей, пришедших насладиться поэзией и живой музыкой островных авторов.

Центром программы стало творчество сахалинского поэта Сергея Болотина — участника литературного объединения «Лира», творческого объединения «Интонация» и актёра театральной студии «Счастливый случай». Автор представил произведения, посвящённые красоте родного края: морю, маякам, водопадам и живописным островным пейзажам. Аудитория услышала строки из стихотворений «Скажи мне, о море», «Маяки», «Затерянное озеро», «Под сенью сакуры», «Любовь — это?..», «Что может быть лучше», эссе «Рассвет» и другие произведения, а также искренний разговор о том, как рождаются поэтические строки и где автор черпает вдохновение.

Музыкальную часть вечера обеспечила Анастасия Павлова — исполнительница, композитор и волонтёр культуры, участница творческого объединения «Интонация». Именно её творческий союз с Сергеем Болотиным, начавшийся в 2023 году, подарил сахалинской поэзии новое звучание: в сентябре 2025 года вышла первая песня на стихи поэта «Быковский водопад», а в 2026-м — романсы «Письмо», «Сакура» и «Жестокие люди».

На вечере Анастасия Павлова представила лирические композиции на стихи островного поэта, музыку к которым написала сама, а также любимые публикой произведения на стихи Роберта Рождественского и Андрея Дементьева на музыку Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса и Евгения Мартынова, «Сахалинский вальс» Владислава Золотухина и песню Сергея Трофимова «Как мне сейчас хорошо». Её выступление, в котором академическая манера пения сочетается с жанрами фолка и лирической баллады, стало одной из самых тёплых и запоминающихся страниц вечера.

Литературные гостиные СахОУНБ уже стали доброй традицией «Городской симфонии» и пространством, где сахалинские авторы находят своего слушателя, а горожане получают возможность провести летний вечер в атмосфере поэзии, музыки и вдохновения.