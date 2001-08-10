Новые правила дорожного поведения для электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются совместные рейды Госавтоинспекции и администрации города, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Главная цель таких мероприятий – повышение безопасности, формирование культуры вождения электросамокатов и напоминание горожанам об ответственности.

Как отметила начальник отдела специальных проектов Центра управления городской мобильностью Екатерина Рожкова, чаще всего встречаются такие нарушения, как езда вдвоем на одном устройстве, пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания, превышение скорости, а также использование СИМ несовершеннолетними с нарушением возрастных требований.

– Мы не ограничиваемся только контрольными мероприятиями. В городе регулярно проводятся школы безопасного использования СИМ, где совместно с Госавтоинспекцией разъясняем правила дорожного движения и помогаем закрепить их на практике. Наша главная задача – привить культуру безопасного передвижения. Самокат – это удобное и востребованное транспортное средство, но пользоваться им важно ответственно, – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Экипажи Госавтоинспекции патрулируют улицы города и дежурят на постах в местах с большим потоком пешеходов – особое внимание уделено площади Славы и другим популярным прогулочным зонам.

По словам заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции капитана полиции Льва Со, за один рейд выявляется от 16 и более нарушителей, при этом значительную их часть составляют подростки и дети.

– К сожалению, большинство происшествий с участием СИМ происходит именно с несовершеннолетними из-за незнания или игнорирования элементарных правил. Родителям необходимо регулярно проводить с детьми профилактические беседы и напоминать о мерах предосторожности. Электросамокат развивает высокую скорость, и среагировать на внезапное препятствие бывает крайне сложно, – сказал Лев Со.

Одно из распространенных нарушений – использование детьми больших мощных устройств с мощностью 0,25 кВт и выше, которое подпадает под категорию мопедов и требует наличия водительского удостоверения категории «M».

Также напоминаем, что для детей до 7 лет движение возможно только в сопровождении взрослых. Пользователи от 7 до 14 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным зонам, велосипедным и велопешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон.

Кроме этого, рекомендованная скорость движения на прокатных электросамокатах по городу – 20 км/ч. Вместе с тем в Южно-Сахалинске дополнительно действуют ограничения скоростного режима: до 5 км/ч – в скверах, на мемориальных территориях и общественных пространствах, а также до 15 км/ч на улицах с интенсивным движением пешеходов по тротуарам. Все эти зоны отмечены цветом в приложениях операторов СИМ, где скорость снижается автоматически

Важно помнить, что приоритет на тротуаре всегда отдается пешеходу, поэтому водителям СИМ следует снижать скорость в людных местах. Запрещено перевозить пассажиров, а проезжую часть по переходу разрешается пересекать только пешком, ведя самокат рядом.

По завершении поездки прокатные электросамокаты должны размещаться только в установленных для этого местах, которые также отображаются на карте сервиса. При фиксации нарушений операторы кикшеринга могут ограничить или полностью заблокировать пользователю доступ к аренде устройств.

Совместные профилактические мероприятия администрации города и Госавтоинспекции будут проводиться на постоянной основе до окончания сезона.