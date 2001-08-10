В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в краже 255 тыс. рублей из хостела
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило сообщение о краже, совершенной в одном из городских хостелов. Потерпевший, 52-летний гость из Комсомольска-на-Амуре, лишился крупной суммы наличных - 255 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 58-летний уроженец города Улан-Уде, чья биография уже содержит неоднократные судимости.
Как установили полицейские, злоумышленник и потерпевший делили один номер в хостеле. Узнав, что сосед хранит наличные в рюкзаке, рецидивист дождался удобного момента и как только мужчина уснул, фигурант взял его личные вещи, откуда вытащил конверт с деньгами и поспешно покинул место происшествия. Сразу после совершения преступления подозреваемый выселился из гостиницы и предпринял попытку скрыться, однако полицейские перечеркнули его планы.
В результате местонахождение злоумышленника было оперативно установлено, а сам он задержан. Часть похищенных средств изъята и возвращена законному владельцу.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная в крупном размере. В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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